Denver je izgubio, a bilo je napeto.

Edvards je na 30 sekundi do kraja utakmice napravio korake i lopta je bila za Denver.

Domaćin je mogao do izjednačenja, a Jokić je hteo što pre da se lopta izvede. Ipak, Edvards je držao u rukama i nije je ispuštao. U tom trenutku srpski centar je prišao da uzme loptu Edvardsu koji nije želeo da je da.

Tada je nastala pometnja i guranje međsuobno, a umešali su se i ostali košarkaši jedne i druge ekipe. Situacija se ubrzo smirila.

Nije tajna da ove dva igrača imaju veliko poštovanje jedan prema drugom...