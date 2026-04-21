Fudbaleri Crvene zvezde gajili su nadu (doduše, šanse i dalje postoje u nekoj meri) da bi mogli do direktnog plasmana u Ligu šampiona.

Međutim, protekli vikend doneo je baš loše vesti crveno-belima iz Ukrajine, koja je jako bitna za razvoj događaja. Tačnije, uslov da se dođe direktno u ligašku fazu elitnog takmičenja jeste da Šahtjor ne osvoji titulu.

Prvo je LNZ Čerkasi, jedini konkurent "rudara" izgubio, a onda sinoć Šahtjor savladao Polisiju sa 1:0 i odmakao pratiocu na tri boda uz utakmicu manje.

Do kraja šampionata ostalo je svega šest utakmica, pa su šanse da se desi neki preokret sada svedene na minimum.

To, dakle, znači da Zvezda neće moći da ide direktno u Ligu šampiona, već će morati da se pomuči kroz kvalifikacije ovog leta.