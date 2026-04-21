-Crvena zvezda ove sezone igra promenljivo. To je ekipa koja je ove sezone pokazala dosta. Ekipa koja je dva puta pobedila aktuelnog šampiona Evrope, koja je pobedila Real Madrid i brojne kvalitetne timove... Međutim, to je ekipa koja zna da izgubi od autsajdera ili da dobije poklon, recimo kao od Baskonije u gostima u poslednjem minutu i da pobedi na taj način. To je u neku ruku loše, ali je u neku ruku i uslovno rečeno dobro, jer može da iznenadi i da sutra pobedi Barselonu", rekao je Rakočević za Tanjug.

Nastavio je u istom ritmu.

-Tako da ja ne bih gubio skroz nadu. Ipak tu ima igračkog iskustva, kao i iskustva sa klupe. U nekim momentima Zvezda izgleda fantastično. Međutim, problem je što dosta zavisi od šuta za tri poena Džareda Batlera i Džordana Nvore i igre Kodija Milera-Mekintajera, kao i od skoka u napadu. Ako protivnička ekipa Zvezdi zatvori tih par elemenata, onda je Zvezda u popriličnom problemu - dodao je nekadašnji košarkaš Zvezde.

Veruje da Zvezda može.

-Jeste Barselona blagi favorit. Međutim, Barselona nije neka super ekipa da može da bude nepobediva. Svakako se nadam da će moja bivša ekipa da pobedi i da će ponovo krenuti sezona, jer je bilo u toku sezone tri ili četiri preokreta od jako lošeg rezultata i bukvalno ambisa do najviših visina - istakao je Rakočević.

On je naveo da Zvezda mora da odigra agresivnu odbranu svih 40 minuta protiv Barselone.

-Zvezda mora da igra i rizično u smislu kontranapada, polukontranapada, da se Barselona samelje ritmom i atleticizmom. Mislim da Zvezda sa statičnim napadom i mirnim napadom gubi dosta na snazi, jer ima jako dobre atlete i igrače kao što su Nvora i Batler, koji imaju puno poena u rukama i koji mogu iz teških situacija da daju poene. Ali ako se igra zaustavi, ako napadaju jedan na pet, što ponekad imaju običaj, onda su Zvezdini izgledi manji - naveo je Rakočević.