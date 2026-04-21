Pojavile su se informacije da crno-beli neće dobiti licencu za učestvovanje u evropskim takmičenjima naredne sezone.

Prvi čovek crno-belih Rasim Ljajić govorio je na tu temu.

“Nema dileme – Partizan će sigurno dobiti UEFA licencu”, istakao je Ljajić za "Meridijan".

Iskusni funkcioner otkriva da je klub pravovremeno načinio sve potrebne korake, kako bi predstojeću sezonu otvorio takmičenjem na sceni Starog kontinenta.

-Ispunili smo sve neophodne uslove. Apsolutno ne postoje šanse za drugačiji scenario. Juče sam razgovarao sa ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije. Ostala je samo još jedna papirološka formalnost, koja je proizvod različitog tumačenja pravnih službi našeg kluba i FSS. Svi zahtevi finansijske prirode su rešeni. Partizan je uvek laka meta… Problema nema, te je jasno da ćemo narednog leta biti deo evropske pozornice - konstatovao je Rasim Ljajić.