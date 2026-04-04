Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je plasman na Svetsko prvenstvo što je izazvalo nezapamćenu euforiju, a priče koje stižu iz regiona pokazuju koliko navijačima znači uspeh „zmajeva“.

Pobeda nad Italijom kojom je obezbeđen Mundijal je izazvala ogromno interesovanje pošto su navijači spremni da povuku neke neverovatne poteze kako bi uživo gledali svoj tim na Svetskom šampionatu.

Jedna od najzanimljivijih priča dolazi iz Sarajeva, gde je jedan navijač odlučio da napravi veliki lični žrtvu kako bi obezbedio sredstva za put na Svetsko prvenstvo. On je, naime, rešio da proda svoj motor kako bi finansirao odlazak i podržao reprezentaciju uživo.

Na oglasima se tako pojavio "kavasaki Versys 1000", model iz 2024. godine, koji je ponuđen po ceni od 28.000 konvertibilnih maraka, bez mogućnosti zamene. Kako je naveo vlasnik, motor je redovno servisiran u ovlašćenom "kavasaki" servisu, registrovan je do jula 2026. godine i prešao je 12.000 kilometara. Uz njega dolaze i dva seta kofera, originalni "kavasaki i GIVI" sa unutrašnjim torbama.

Ova scena je pokazala koliko navijačima sa ovih prostora znače sportski uspesi.

Bosna i Hercegovina će na Mundijalu igrati u Grupi B protiv Švajcarske, Kanade i Katara.