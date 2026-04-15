Bajern je pobedio Real u prvom meču 2:1, ali je "kraljevski klub" bio veoma blizu toga da uvede meč u Minhenu u produžetke.

Real je poveo već u prvom minutu, posle katastrofalne greške golmana domaćih Manuela Nojera. Arda Guler postiže gol udarcem sa oko 25 metara na prazan gol. Aleksandar Pavlović udarcem glavom sa gol linije posle kornera izjednačava na 1:1 u šestom minutu, ali Guler drugim golom na meču, iz slobodnog udarca sa 20 metara, vraća prednost gostima u 29. minutu.

Hari Kejn je u 38. minutu poravnao na 2:2. Real je imao veliku šansu da ponovo povede u 41. minutu, ali je Vinisijus Žunior pogodio prečku. Dva minuta kasnije, Real ipak stiže do trećeg vođstva u Minhenu, a strelac je bio Kilijan Mbape.

Real je od 86. minuta igrao sa desetoricom - drugi žuti karton dobio je rezervista Eduardo Kamavinga. Samo tri minuta kasnije, Luis Dijaz postiže gol za 3:3, a u 90+4. Majkl Olise postiže gol za pobedu Bajerna. Po okončanju meča glavni sudija, Slovenac Slavko Vinčić, dodelio je direktan crveni karton dvostrukom strelcu za Real Guleru.

Posle pobede 1:0 u Lisabonu, Arsenal je odigrao taktički protiv Sportinga, pre svega sa ciljem da ne primi gol. Na kraju je ostalo 0:0, iako je Žoao Simoeš u 90+4. minutu imao fenomenalnu šansu da uvede meč u produžetke, ali je bio zamalo neprecizan udarcem sa ivice šesnaesterca.

Parovi polufinala (28. i 29. april, 5. i 6. maj): Arsenal - Atletiko, Bajern - PSŽ.

90+4. minut - GOOOOOOOL! Olis stavlja tačku na pobedu!

89. minut - GOOOOL! Dijaz! Bajern dolazi do izjednačenja i verovatno prolaza dalje!

86. minut - Prilično dosadna dva poluvremena prekida crveni karton za Kamavingu! Real ostaje sa desetoricom.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

43. minut - GOOOOL! Kakva ludnica! Mbape po treći put donosi prednost Realu!

38. minut - GOOOOOOL! Kejn! Englez ne greši iz ovakvih situacija!

29. minut - GOOOOOL! Ponovo Guler i ponovo golčina! Pogodio je Turčin iz slobodnog udarca.

06. minut - GOOOOL! Ekspresan povratak Bajerna! Kimih je centrirao, a Pavlović glavom matirao Real!

01. minut - GOOOOOL! Kakav početak u Minhenu! Veliki kiks Nojera koji je praktično poklonio dodavanje Guleru koji pogađa praznu mrežu!

