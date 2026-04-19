Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Partizana rezultatom 81:74 u poslednjem kolu Top 8 faze ABA lige.

Crveno-beli su i pre ove utakmice znali da će bez obzira na ishod završiti na trećem mestu pred početak plej-ofa, gde će se u četvrtfinalu sastati sa Cedevita Olimpijom.

Ono što navijačima svakako ne prija jeste da je Zvezda izgubila treći od četiri ovosezonska derbija. Posle meča je svoje utiske izneo trener Saša Obradović.

- Čestitke Partizanu, bilo je teško pripremiti ovu utakmicu i o utorku kada igramo najvažniju u ovoj sezoni. Već sam glavom u drugoj utakmici - započeo je Obradović.

Da li je uspeo da dobro raspodeli minutažu?



- Lično mislim da jesam, igrači koji su malo više igrali npr. Kodi, mislim da neće biti problema, jak je momak i može da podnese.



Kakvo je stanje sa Bolombojem i šta je sa Batlerom?



- Nadam se da će biti spreman, nije strašna povreda. Sa Batlerom je sve u redu.

Poručio je da će biti još derbija.

- Najvažnije je da smo pokazali karakter i kako treba da se igra sa Partizanom. Biće još utakmica i prilika - zaključio je Obradović.