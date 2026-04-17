Svet boksa ostao je bez jednog od najvećih majstora ove plemenite veštine! Legendarni meksički borac Migel Kanto preminuo je u 78. godini, ostavivši neizbrisiv trag u istoriji muva kategorije i sporta uopšte.

Vest o njegovoj smrti potvrdili su brojni svetski mediji, čime je okončano jedno od najznačajnijih poglavlja u boksu 20. veka.

Kanto, poznat pod nadimkom "El Maestro", važio je za jednog od najtehnički potkovanijih boraca svog vremena. Iako nije bio poznat po nokautima, u karijeri ih je ostvario svega 15, njegova preciznost, kretanje i taktička superiornost izdvajali su ga od konkurencije. Upravo zbog takvog stila često je poređen sa najvećim defanzivnim bokserima svih vremena.