Rukovodstvo OFK Beograda je odlučilo da, posle jučerašnje odlične igre i pobede u gostima protiv Novog Pazara u prvom kolu plej-ofa SLS rezultatom 5:1, omogući svim navijačima besplatan ulaz na duelu protiv Čukaričkog, koji je na programu u sredu, 22. aprila od 18.30 časova na Omladinskom stadionu.



Iz OFK Beograda podsećaju da su se "romantičari" 9. aprila na duelu protiv Radnika u 30. kolu regularnog dela sezone u SLS posle tri godine vratili na Karaburmu. Na renoviranom Omladinskom stadionu na Karaburmi na meču između OFK Beograda i Radnika bilo je blizu 5.000 navijača.



U OFK Beogradu se nadaju da će posle dobre igre u Novom Pazaru i na utakmici protiv Čukaričkog prisustvovati veliki broj navijača, kao i na duelu sa Radnikom.



Fudbaleri OFK Beograda se nalaze na šestom mestu na tabeli plej-ofa SLS sa 43 boda, dok je Čukarički sedmi sa 41.