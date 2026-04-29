Fudbaler Čelsija Mihajlo Mudrik pre tri godine u transferu vrednom 70 miliona evra, ali od njega do sada gotovo da ništa nije viđeno. Ne samo to, već je Ukrajinac od 2024. suspendovan zbog dopinga.

Sve ovo izazvalo je veliku paniku u Šahtjoru koji se nada bonusima od čak 30 miliona evra. Kako sada stvari stoje, od toga neće biti ništa.

- U njegovom ugovoru su propisani bonusi u iznosu od 30 miliona evra. Ako on ne bude igrao ili Čelsi ne ostvari rezultate, mi ćemo izgubiti 30 miliona evra. To će se ozbiljno odraziti na našu finansijsku situaciju. Svi veruju da će se ova priča završiti što je pre moguće i sa pozitivnim ishodom, te da će se Mudrik vratiti na teren. U suprotnom, možemo ostati bez 30 miliona evra. Znam Mudrika i kao igrača i kao čoveka. Verujem da će se vratiti i ponovo početi da igra. Svi čekaju odluku suda, a mi nemamo nikakve informacije o tome kada će se to desiti i kada će biti doneta konačna odluka - preneo je Palkinove reči novinar Ben Džejkobs na društvenoj mreži Iks.