U svetu tenisa, Novak Đoković je sinonim za dominaciju, mentalnu snagu i neverovatne preokrete.

Ipak, poslednji nastupi najboljeg srpskog tenisera pokrenuli su lavinu pitanja među navijačima i stručnjacima – da li je u pitanju prolazna kriza ili ozbiljniji pad forme?

U prethodnim mečevima primetno je da Đoković ne deluje toliko sigurno kao ranije. Njegova igra, koja je godinama bila gotovo bez greške, sada pokazuje oscilacije. Protivnici sve češće pronalaze način da mu pariraju, a samopouzdanje na terenu deluje poljuljano. Iako rezultati nisu katastrofalni, izostaje ona prepoznatljiva dominacija koja ga je činila gotovo nepobedivim.

Dodatnu zabrinutost izazivaju i potencijalni fizički problemi. Tokom mečeva mogu se primetiti sitni signali – sporije kretanje, pauze i povremene grimase. Iako nema zvaničnih potvrda o ozbiljnim povredama, jasno je da telo više nije isto kao pre deset godina, što je i prirodno u ovoj fazi karijere.

U međuvremenu, nova generacija tenisera ne gubi vreme. Igrači poput Karlosa Alkaza i Janika Sinera donose svežinu, agresivnost i ogromno samopouzdanje. Njihov uspon dodatno komplikuje situaciju i čini borbu za vrh nikad težom.

Ipak, ono što mnogi zaboravljaju jeste činjenica da je Novak Đoković kroz karijeru bezbroj puta bio otpisan – i svaki put se vraćao jači. Upravo zato postoji realna mogućnost da je ovo samo faza tempiranja forme za najveće turnire, gde je Srbin tradicionalno najopasniji.

Da li je u pitanju pad ili samo tišina pred novu dominaciju? Odgovor ćemo dobiti uskoro, ali jedno je sigurno - Novak Đoković se nikada ne sme otpisati.

Bez Karlosa Alkaraza u Parizu, sve je moguće. Novak se sprema u tišini, i ako uspe da zaleči povredu ramene, zašto ne bi još jednom bacio na kolena ceo svet tenisa?