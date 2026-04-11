Srpski pevač Vuk Mob objavio je kako će izgledati spisak borbi na predstojećem BFC 2 koji organizuje Jutjuber Baka Prase.

Ovog puta u pitanju je mnogo veći broj borbi, ali i poznatih ličnosti pa će tako koplja ukrstiti upravo Vuk Mob i Kristijan Golubović. To će, ujedno biti i druga od dve glavne borbe. Za najveći spektakl izabran je okršaj Vasa Bakočevića i Nedžmina.

Pored njih biće tu i duela pevača Vojaža i Milija, influensera Delića i Marka Džeka, a u ringu će se jedna naspram druge naći i dve Onlyfans devojke - Tamara Bojanić i La vida loca.