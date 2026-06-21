Odbojkašice Srbije sada imaju dve pobede i pet poraza i trenutno su 11. na tabeli Lige nacija sa deset bodova.
Najefikasnija u redovima Srbije bila je Nina Čajić sa 18 poena, Anja Zubić je upisala 12, a Hana Kurtagić 11 poena.
U pobedničkom timu najbolje su bile Ejveri Skiner sa 18 i Logan Eglston sa 17 poena.
Srbija će u Beogradu, u okviru treće sedmice Lige nacija od 8. do 12. jula, igrati protiv Bugarske, Francuske, Nemačke i Holandije.
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Novi poraz: Odbojkašice Srbije izgubile od Amerikanki
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Pasig sitiju od selekcije Sjedinjenih Američkih Država sa 1:3 (22:25, 25:18, 16:25, 20:25) u poslednjoj utakmici druge sedmice Lige nacija.
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Odbojkašice Srbije sada imaju dve pobede i pet poraza i trenutno su 11. na tabeli Lige nacija sa deset bodova.
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