Odbojkašice Srbije sada imaju dve pobede i pet poraza i trenutno su 11. na tabeli Lige nacija sa deset bodova.



Najefikasnija u redovima Srbije bila je Nina Čajić sa 18 poena, Anja Zubić je upisala 12, a Hana Kurtagić 11 poena.



U pobedničkom timu najbolje su bile Ejveri Skiner sa 18 i Logan Eglston sa 17 poena.



Srbija će u Beogradu, u okviru treće sedmice Lige nacija od 8. do 12. jula, igrati protiv Bugarske, Francuske, Nemačke i Holandije.