Kirov je tokom meča protiv Francuske zadobila tešku povredu kolena, pokidala je ligamente, zbog koje će najverovatnije propustiti ostatak reprezentativne sezone, kao i kompletnu narednu klupsku sezonu.

U prvoj poruci zahvalila se svima koji su joj pružili podršku.

-Hvala vam što ste uz mene i u ovim trenucima, idemo dalje korak po korak - napisala je Kirov na srpskom jeziku.

Posebnu zahvalnost uputila je i navijačima iz Brazila, gde igra klupsku odbojku.

-Hvala vam na podršci! Ovo je samo jedna pauza pred još veći povratak. Vidimo se uskoro - napisala je Maša.

Na kraju se osvrnula na težinu trenutka kroz koji prolazi, ali je poručila da je potpuno fokusirana na oporavak.

-Od ostvarenja sna do najvećeg izazova u mojoj karijeri. Slama mi srce što moram da se udaljim od odbojke upravo u ovako lepom periodu, ali biram da gledam unapred. Ovo je samo privremeni zastoj i u potpunosti sam posvećena procesu oporavka koji me čeka. Učiniću sve što je potrebno da se vratim jača, zdravija i spremna da se ponovo takmičim - istakla je srpska odbojkašica.