Mlađe seniorke Srbije (igračice do 22 godine, rođene 2005. i mlađe), aktuelne dvostruke uzastopne vicešampionke Evrope, igraće i treći put uzastopnu finalu prvenstva Evrope. Srbija je u Hagu, u polufinalu savladala Holandiju sa 3:2, po setovma 28:26, 20:25, 26:28, 25:22 i 15:12, posle 155 minuta igre. Srbija će u nedelju u finalu od 18.30 časova igrati protiv Italije.

Neverovatan meč su odigrale odbojkašice Srbije i savladale Holandiju posle više od dva i po časa igre. Svega je bilo u utakmici koju je odlučio peti set u kome su izabranice Marijane Boričić imale više strpljenja, snage i koncentracije.

Početak meča pripao je domaćinu, koji je poveo sa 4:1, ali je Srbija vrlo brzo uspostavila rezultatsku ravnotežu i bila u zaostatku jedan poen, 5:4. Holanđanke su zatim serijom 4:0 povele sa 9:4, a Srbija odgovorila sjajnim servisima Anje Mihjalović još ubedljivijom serijom 5:0, za poravnanje na 9:9. Povela je opet Holandija, ovoga puta sa 12:10, pa 16:11. Odlično je servirala Simona Mateska i pomogla našoj selekciji da smanji prednost domaćina na 16:14. Finiš seta je pripao Holandiji koja ja povela sa 20:15 i 22:17. Vodile su Holanđanke sa 23:19 kada je na servis liniju stala Lana Mijačić. Smanjila je Srbija na 23:22, ali je potom Holandija stigla do dve set lopte, 24:22. Mateska je smanjila na 24:23, a zatim je Kričkovićeva asom izjednačila na 24:24. Ponovo je naš kapiten odlično servirao, a Srbija stigla do prve set lopte. Nije realizovala ni prvu, ni drugu, ali jeste treću za 28:26, posle greške Holanđanki.

Srbija je nošena preokretom u prvom setu, u drugom povela sa 7:0, na servis Kričkovićeve i uz fantastične odbrane Višnje Žigić. Servis je, od završnice prvog seta, bio glavno oružje Srbije. Smenjivale su se naše odbojkašice na osnovnoj liniji i činilo se da svaka sledeća bolje servira i pravi probleme primačima Holandije. Povela je Srbija sa 11:2 na servis Teodore Skočajić, a Holandija zatim smanjila na 11:5. Uzvratila je Srbija sa tri nova poena u seriji za 14:5, ali je Holandija ponovo ublažila prednost – 16:9. Značajna je bila razilka u poenima i Srbija nije smela da dozvoli da se Holandija vrati, kao što je to pošlo za rukom izabranicama Marijane Boričić. Smanjio je domaćin na 17:12, pa 18:14, ali je Vidačićeva blokom prekinula nalet domaćina za 19:14. Mini serijom (2:0) Holandija je smanjila na 19:16, pa 20:18 i set učinila neizvesnim. Silovito je Majer servirala i nanizala 4 asa za prednosti Holandije od 22:20. Srpskim odbojkašicama ništa nije uspevalo, a Holanđanke su igrale kao u transu i vrlo brzo je bilo 24:20. Dobila je Holandija drugi set sa 25:20 i izjednačila na 1:1.

U trećem setu Srbija je povela sa 4:0, pa 6:1, ali je Holandija serijom 5:0 izjednačila na 6:6. Vodila je Srbija sa 9:7, pa 12:9, da bi Holandija smanjila na 12:11. Vodila je Srbija u nastavku sa 16:13, pa 19:15, ali je domaćin smanjio na 19:17. Holandija je došla na samo poen zaostatka, 20:19, da bi potom izjednačila na 22:22. Posle tajm-auta Srbije, Holandija je povela sa 23:22, a Vidačićeva izjednačila na 23:23. Prvu set loptu je imala Holandija (24:23), ali je Mijačićeva poravnala. Mihajlovićeva je poentirala na servis Vidačićeve za prvu set loptu Srbije (25:24). Usledila su dva vezana poena Holandije za njihovu drugu set loptu, 26:25, koju je anulirala Mihajlovićeva. Imala je Holandija i treću set loptu (27:26), koju je iskoristila za 28:26 i potpuni preokret i vođstvo od 2:1 u setovima.

Srbija je bila uspešnija u četvrtom setu i vodila je sa 2:0 i 4:1. Vodila je Srbija sa 6:3, a Holandija smanjila na 6:5. Usledila je prava rovovska borba za svaki poen, a Srbija je održavala minimalnu prednost. Sredinom seta je bilo 15:12 za Srbiju, ali je Holandija odmah poravnala na 15:15. Ponovo se igralo poen za poen do završnice, kada je Srbija posle 20:20 smečom Vidačićeve i blokom Mijačićeve povela sa 22:20. Na servis Vidačićeve, Korolija je povisila na 23:20, a Srbija potom stigla do tri set lopte, 24:21. Lana Mijačić je iskoristila drugu za konačnih 25:22 i izjednačenje na 2:2 u setovima.

U petom setu je nastavljena borba koja je viđena u prethodnim setovima. Igralo se borbeno i žestoko za svaki poen. Povela je Srbija sa 4:1, a Holandija izjednačila na 4:4. Posle 6:5 za Srbiju, Holandija je povela sa 7:6, a na promenu strana se otišlo sa prednošću domaćina od 8:7. Imale su domaćeminimalnu prednost do 9:8, kada je Srbija asom Teodore Kričković povela sa 10:9, a Milica Vidačić povisila na 11:9. Usledila je igra poen za poen, da bi Srbija vodila sa 13:11, pa 14:11 preko Korolije. Iskoristila je Srbija svoju drugu meč loptu za 15:12 i 3:2 za plasman u treće finale EP.

Srbija će u nedelju u finalu igrati protiv Italije od 18.30 časova.