Zverev je u drugoj rundi savladao Valentina Roajea sa 3:0. Po setovima je bilo 6:1, 6:3, 7:6 (3), a meč je trajao dva sata.

Roje je dobio uvodni gem duela, a onda je Saša osvojio šest u nizu i rešio prvi set u svoju korist.

U drugom setu je treći reket sveta rano napravio brejk i rutinski poveo sa 2:0 u setovima.

Francuz je otpor pružio samo u trećem. Ponovo je Zverev brzo stekao brejk prednosti, ali je Roje uspeo da uzvrati, izjednači na 4:4, a onda set uvede u taj-brejk. Taj deo igre je Nemac lako rešio u svoju korist, dobio ga sa 7:3 i prošao u treće kolo.

Naredni rival biće mu Markus Điron.