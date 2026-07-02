Vojvodina je u ovom prelaznom roku aktivirala svojevrsnu transfer bombu povratkom Dejana Zukića, iako je za njega bila zainteresovana i Crvena zvezda, a sada će se dva kluba boriti za još jednog fudbalera – Silvestera Džaspera!

Juče su se pojavile informacije da Zvezda želi krilnog igrača pančevačkog Železničara što je pre moguće, kao i cifra koju je spremna da izdvoji za transfer, a sada portal “Meridian sport” otkriva da je Vojvdina već poslala zvaničnu ponudu za ovog igrača, iako se ne navode detalji.

Džasper je za Železničar prošle sezone odigrao 32 utakmice, uz učinak od 7 golova i 6 asistencija.

Za Džaspera je interesovanje pokazivao i Partizan, ali su pregovori u startu izgleda propali, dok je ranije bilo navoda o ponudi iz Rusije vrednoj 2.700.000 evra.

Vojvodina sledeće nedelje započinje nastup u kvalifikacijama za Ligu Evrope, kada će se sastati sa mađarskim Ferencvarošem.