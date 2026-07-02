Nakon što su doveli Stefana Mitrovića, Dejana Zukića i Ifeta Đakovca, u Novom Sadu se ne smiruju, već su krenuli u još jedan ozbiljan poduhvat.

Kako piše "Meridiansport", Vojvodina je poslala ponudu za najboljeg igrača Železničara iz Pančeva, Silvestera Džaspera.

Momak koji je prethodne sezone bio jedan od najbolih pojedinaca Superlige na meti je velikog broja klubova, a "dizelka" je odbijala ponude za njega.

Ipak, videćemo dokle su Novosađani spremni da idu i mogu li da plate oniliko koliko Pančevci traže.