Dilan Osetkovski više nije igrač Partizana, objavio je njegov menadžer Miško Ražnatović.

- Dilan Osetkovski iskoristio je izlaznu klauzulu u svom ugovoru i zvanično postao slobodan igrač, nakon što je obavestio klub o svojoj odluci. Očekuje se da će njegov naredni klub biti potvrđen tokom sledeće nedelje - napisao je Dilanov menadžer Miško Ražnatović na društvenoj mreži „X“.

Osetkovski je u Evroligi odigrao 35 mečeva u crno-belom dresu i za 20 minuta u igri u proseku beležio 8,2 poena, 2,9 skokova i jednu asistenciju za indeks uspešnosti 7,3.

Tako je nastavljen egzodus iz Humske na kraju sezone u kojoj su izgubljena oba trofeja iz prethodne. Pre Osetkovskog klub su napustili Duejn Vašington, Sterling Braun i Nik Kalates, Mika Murinen odavno nije s timom, iako se još čeka zvanična potvrda rastanka.