Popularni američki Tiktoker Goluremi odlučio je da pred utakmicu Hrvatske na Svetskom prvenstvu, napravi malu šalu sa navijačima "vatrenih".

Odlučio je da ih nazove "srpskim navijačima" i da sačeka njihove reakcije koje su bile prilično burne.

Kasnije je otkriveno da Goluremi već ima određeno iskustvo sa regionom, pošto je ranije igrao fudbal u Zagrebu, pa mu kontakt sa hrvatskim jezikom i navijačima nije bio potpuno stran.

Video je brzo postao viralan i ima preko 1.500.000 pregleda na Tiktoku.