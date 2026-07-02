Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igra protiv Artura Rinderkneša u trećem kolu Vimbldona. Taj meč je prvi na Centralnom terenu i počeće u 14.30 po našem vremenu.

Biće ovo prvi međusobni okršaj Novaka i Francuza.

Đoković je prva dva kola igrao u večernjem terminu u dvoranskim uslovima, a sada to neće biti slučaj.

Posle Novaka i Rinderkneša na Centralni teren izlaze Arina Sabalenka i Jelena Ostapenka, a program zatvaraju Feliks Ože-Alijasim i Majkl Ženg.

Program na terenu broj jedan počinje u 14 časova, a otvaraju ga Kasatkina i Osaka. Po završetku tog okršaja sastaju se Janik Siner i Dženson Bruksbi, a zatim Gof - Liju.