Fudbalski klub Vardar iz Skoplja i zvanično je krunisan kao novi šampion Severne Makedonije.

Slavni klub prekinuo je post dug šest godina i ponovo zaseo na tron.

Klub koji je 2022. i 2023. godine igrao drugi rang takmičenja, uspeo je da se vrati, stane na noge i ponovo postane najbolji u svojoj zemlji.

Jugoslavija dobro pamti Vardar, ekipu koja je jednom uspela da dođe i do šampionskog pehara u bivšoj državi.

Dres Vardara nose bivši igrači Crvene zvezde i Partizana Stefan Cvetković, Goran Zakarić, ali i srpski internacionalac Nemanja Bosančić.