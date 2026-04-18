Aleksander Zverev nije uspeo da odbrani titulu na ATP 500 turniru u Minhenu, pošto ga je u polufinalu lako savladao Flavio Koboli - 6:3, 6:3.

Treći teniser planete u prvom setu nije uspeo ni da zapreti Italijanu, koji je uz jedan brejk rutinski stigao do prednosti. Već na startu drugog dela igre ponovo je oduzeo servis favorizovanom rivalu, pa duplirao vođstvo i došao do 5:2.

Saša je bodovnim padom bliže četvrtoplasiranom Novaku Đokoviću, koji će za njim od ponedeljka zaostajati 545 poena. Masters u Madridu bio bi lepa prilika da možda i preskoči 28-godišnjaka, međutim Srbin je bio prinuđen da odustane od takmičenja.

Novak se muči sa povredom i ostaje da se vidi kad će ponovo moći na teren.