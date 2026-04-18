Crvena zvezda je čula veoma loše vesti iz Ukrajine. Naime, LNZ Čerkasi je izgubio od Kolosa sa 1:0 i tako se prilično udaljio od šampionske titule, a ukoliko se to dogodi, crveno-beli će ostati bez direktnog plasmana u Ligu šampiona.

Situacija na tabeli je takva da Šahtjor ima isti broj bodova, ali i dve utakmice manje od najvećeg konkurenta i sasvim je realno da dođe do titule.

Podsetimo, Zvezdi je za direktan plasman u evropsku elitu potrebno da šampioni ne budu Olimpijakos i PAOK u Grčkoj, Rendžers (Škotska), Šahtjor (Ukrajina), Ferencvaroš (Mađarska) i Midtjiland (Danska).

Situacija u Danskoj i Grčkoj odgovara prvaku Srbije. U Škotskoj i Mađarskoj je neizvesno, ali je največi problem rezultati u šampionatu Ukrajine, koji su udaljili crveno-bele od izbegavanja kvalifikacija za Ligu šampiona.