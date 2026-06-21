Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Austriju na pripreme za predstojeću sezonu, gde će se od petog jula pripremati za predstojeću sezonu, u kojoj će braniti duplu krunu i boriti se za ligašku fazu Lige šampiona.

Okupili su se crveno-beli 15. juna u Beogradu, nakon čega ekipa odmah otputovala na Zlatibor, gde je odrađena uvodna faza rada. Na srpskoj planini šampion Srbije je već odradio jedan pripremni meč i savladao Slobodu iz Užica sa 5:0.

Letnji program neće biti završen povratkom iz Austrije. Crveno-beli će 11. jula otputovati u Sankt Peterburg, gde ih dan kasnije očekuje prijateljski susret sa Zenitom.

Dejan Stanković je na pripreme poveo 31 fudbalera, a među njima se nalaze i neka nova imena koja svakako predstavljaju budućnost kluba, kao što su Strahinja Baucal, Matej Strika, Dragan Anokić, Kristijan Balov, Matej Gaštarov, Dimitrije Šarić, Savo Radanović...

Evo i kompletnog spiska Dejana Stankovića sa nekim poznatim, ali i imenima koja će tek da zasijaju na fudbalskoj sceni.

Dejan Stanković je na put poveo 31 fudbalera, a to su: Mateus, Omri Glazer, Savo Radanović, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Balša Popović, Rodrigao, Strahinja Baucal, Strahinja Eraković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Mahmudu Bađo, Matej Gaštarov, Rade Krunić, Tomas Handel, Dragan Anokić, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mirko Ivanić, Kristijan Balov, Daglas Ovusu, Mo Čam, Loizos Loizu, Aleksandar Katai, Džej Enem, Bruno Duarte.