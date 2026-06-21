Fudbalska javnost šokirana je vestima koje dolaze iz Velsa. Naime, nekadašnji velški reprezentativac i poznati trener Mark Hjuz, saopštio je da je njegov sin Aleks Hjuz preminuo u 38. godini života.

Iznenadni gubitak sina potresao je porodicu Hjuz. U kratkom obraćanju javnosti, Mark Hjuz je zamolio za poštovanje privatnosti i razumevanje u ovom izuzetno teškom periodu.

Iako nije izgradio profesionalnu igračku karijeru, Aleks je ostao povezan sa fudbalom.

-Džil i ja smo potpuno slomljeni zbog iznenadnog i neočekivanog gubitka našeg voljenog sina Aleksa.

Aleks je bio divan sin, brat Kertisa i Ksenne, odani suprug i otac Džesiki i njihovo dvoje predivne dece, Sebastijana i Leonarda. Aleks je bio rukovodilac za regrutaciju igrača u klubu Grimsbi Taun i imao je mnogo dobrih prijatelja i kolega.

Svima će nam jako nedostajati. Molimo za privatnost u ovom tužnom trenutku dok se suočavamo sa gubitkom u našoj porodici - obratio se Mark Hjuz.

Mark Hjuz važi za jednu od najvećih figura velškog fudbala. Tokom igračkih dana nastupao je za velikane poput Mančester junajteda, Barselone i Čelsija, kao i za reprezentaciju Velsa. Po završetku karijere uspešno se bavio trenerskim poslom, predvodeći klubove kao što su Mančester Siti, Fulam, Kvins Park Rendžers, Stouk Siti i Sautempton.