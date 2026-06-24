Zek Ledej je slobodan na tržištu, a KK Partizan hitno traži krilnog centra za predstojeće evroligaško takmičenje. Povratak bivšeg igrača u Beograd zavisi isključivo od rešavanja finansijskih tereta iz prošlosti.

Najveći problem za crno-bele predstavljaju visoki ugovori dvojice Amerikanaca koji nisu opravdali očekivanja, prenosi Sport Klub.

Džabari Parker – klub mu duguje 2,5 miliona evra neto. Proveo je period na pozajmici u Huventudu i ne želi nazad u Beograd, ali zahteva isplatu celokupnog ili većeg dela ugovora.

Zarada Šejka Miltona iznosi 1,5 miliona evra. Sezonu su mu obeležili zdravstveni problemi i loša forma, a klub trenutno pokušava da pronađe izlaz iz ove saradnje.

Bez uklanjanja ove dvojice košarkaša sa platnog spiska, crno-beli ne mogu finansijski da pariraju zahtevima Ledeja, koji bi bio među najplaćenijima u ekipi.