U grupi L, pred 3. kolo koje odlučuje konačan plasman veoma je zanimljivo.

Očekuje se da Engleska savlada Panamu i overi 1. mesto, a Hrvatska i Gana bore se za drugo mesto. Pobednik meča može dobiti težeg rivala u nastavku Mundijala nego trećeplasirani.

Ako Portugal pobedi Kolumbiju, a Hrvatska Ganu, u nokat fazi sastaju se Portugal i Hrvatska, a pobednik ide na boljeg iz susreta Španija – Austrija.

Zvuči pomalo čudno, ali Hrvatima je bolje da na kraju u grupi završe treći, jer onda idu na Portugaliju ili Kolumbiju, a potom na Kanadu ili Alžir, te bi eventualnim prolaskom šesnaestine finala izbegli Španiju.

Nema lakih protivnika na Mundijalu, ali se čini da je ovo dosta lakša opcija.