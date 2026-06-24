Košarkaški klub Crvena zvezda predstavio je prvo pojačanje za novu sezonu.

Na Mali Kalemegdan stigao je doskorašnji igrač Hapoela Kris Džons koji je potpisao na dve godine.

- Iskusni američki plejmejker Кris Džons, prvo je pojačanje КК Crvena zvezda u letnjem prelaznom roku! Кris Džons u Crvenu zvezdu donosi veliki kvalitet i iskustvo na poziciji organizatora igre i jedan je od najpouzdanijih plejmejkera u evropskoj klupskoj košarci. Pre svega timski igrač, koji svoje individualne kvalitete maksimalno stavlja u funkciju tima - piše u objavi Zvezde.

Kris Džouns je rođen 10.04.1993.godine u Garlandu u Teksasu. Nakon 4 godine na koledžu (2011-2015), počeo je da gradi karijeru u Evropi, igrajući u Švajcarskoj, Belgiji, a od 2019.godine i sezone u Bursi, kreće njegov uspon koji je sam gradio dobrim igrama i konstantnim napretkom u karijeri: Makabi, Asvel, Valensija, Hapoel…