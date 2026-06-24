Ovog puta igra je obustavljena iz potpuno suprotnog razloga. Organizatori su odlučili da povuku igrače i igračice sa terena zbog prevelike vrućine.

Ovakva situacija nije se ranije dešavala na Vimbldonu. Prepoznatljiva je za Australijan open, ali organizatori se sa ovakvom vrstom problema u prestonici Velike Britanije nisu ranije susretali.

U Londonu je trenutno 34 stepena što su rekordne vrućine za ovaj deo Evrope.

Očekuje se da se mečevi uskoro nastave, a danas na vimbldonskim terenima igraće u kvalifikacijama Laslo Đere i Dušan Lajović u muškom singlu, ali i Teodora Kostović u ženskom.