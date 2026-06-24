Pokrajinsko prvenstvo osoba sa invaliditetom Vojvodine u atletici održano je u Novom Sadu, na terenu FK „Kabel“

Na takmičenju je učestvovalo deset opštinskih organizacija sa 40 takmičara – članica Sportskog saveza invalida Vojvodine, i to Novi Sad, Kula, Zrenjanin, Srbobran, Subotica, Kikinda, Bela Crkva, Inđija, Stara Pazova i Bačka Palanka.

Kada je reč o bacanju kugle prvo mesto u različitim kategorijama osvojili su Mane Lukić, Ivan Šibul, Marko Kovač, Dušan Širka i Snežana Brkić.

U takmičenju bacanje diska prvo mesto u različitim kategorijima osvojili su Mane Lukić, Ivan Šibul, Dalibor Radulović, Zlatko Grubački i Snežana Brkić.

U disciplini bacanje koplja takođe je bilo veoma uspešnih takmičara, pa su tako prvo mesto u različitim kategorijama zauzeli Mane Lukić, Ivan Šibul, Dalibor Radulović, Marko Kovač i Snežana Brkić

Takmičenje su podržali Ministasrtvo za rad, zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja kao i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, a sve to u organizaciji Sportskog saveza invalida Vojvodine.