Svetsko prvenstvo donelo je bravure Lea Mesija... Igra sjajno, a na Mundijalu proslavlje i rođendan.
Mnogi se verovatno pitaju kako ga provodi, a Argentinac im je to i pokazao.
Pomalo neočekivano, Mesi je na svoj 39. rođendan objavio snimak kako vežba u teretani!
Možda i najbolji primer zašto je i u ovim godinama jedan od najboljih fudbalera na svetu i jedan od najboljih u istoriji igre.
Mesi je dao pet golova u prva dva kola Svetskog prvenstva, a naredni meč Argentina igra u nedelju protiv Jordana (4h).
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