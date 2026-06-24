Svetsko prvenstvo donelo je bravure Lea Mesija... Igra sjajno, a na Mundijalu proslavlje i rođendan.

Mnogi se verovatno pitaju kako ga provodi, a Argentinac im je to i pokazao.

Pomalo neočekivano, Mesi je na svoj 39. rođendan objavio snimak kako vežba u teretani!

Možda i najbolji primer zašto je i u ovim godinama jedan od najboljih fudbalera na svetu i jedan od najboljih u istoriji igre.

Mesi je dao pet golova u prva dva kola Svetskog prvenstva, a naredni meč Argentina igra u nedelju protiv Jordana (4h).