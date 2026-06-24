Meksičke vlasti prilično su oduševljeno objavile da je 16. juna zabeleženo svega 26 ubistava, što predstavlja najniži broj u poslednjih deset godina, odnosno dvostruko manje nego pred početak Svetskog prvenstva u fudbalu. Primirje je rezultat pojačanog prisustva vojske i policije, ali i naredbe šefova narko-kartela "sikariosima" da se ni za živu glavu ne mešaju u fudbal.

Naoružani muškarac, koji je prethodno pokušao da opljačka prodavnicu, bežao je pred poterom, dok ga, s leđa, hicima iz automatske puške nije upucao policajac. Ubijeni je jedan od ukupno 26 mrtvih za 24 časa u državi u kojoj prosečno dnevno strada između 50 i 60 osoba.

U Meksiko Sitiju, Halisku i Gvadalahari zabeleženo je svega po jedno ubistvo, dok u Montereju, četvrtom meksičkom gradu u kojem se igraju utakmice Mundijala, za ta 24 časa nije ubijen niko.

Ipak, već posle prve utakmice odigrane 11. juna, grupa od nekoliko stotina maskiranih osoba napravila je haos u gradu, prevrtala automobile, razbijala izloge i u nekoliko se navrata sukobila sa policijom.

Fudbalsko primirje, kako su novonastalu situaciju opisali meksički dnevnici, rezultat je složenih okolnosti koje se tumače na različite načine. Pre početka prvenstva, u Meksiku je beleženo prosečno 55 ubistava dnevno, što je, opet, ogroman napredak u odnosu 2024. godinu, kada je dnevno beleženo bezmalo 90 ubistava.



Deo zasluga za ovakav trend, svakako, pripada šefovima narko-kartela, koji su, ako je verovati policijskim izvorima u Meksiku, naložili svojim vojnicima da se ni za živu glavu ne mešaju u Mundijal, pre svega jer samo grad Gvadalahara od ovog sportskog događaja očekuje prihod od oko milijardu dolara.

Cunami svežeg novca je, tvrde meksički mediji, pažnju šefova kartela usmerio ka uličnoj prostituciji i prodaji droge radije nego ka obračunima sa rivalskim bandama i policijom.

Pad broja ubistava tumači se i prećutnom primirju između kriminalaca i vlasti, koje su, kako se čini, odlučile da obustave velike operacije protiv šefova narko-kartela tokom trajanja Mundijala.

Od početka Svetskog prvenstva nije zabeležena nijedna takva policijska akcija, mahom zbog straha da bi se mogle ponoviti scene iz februara, kada je tokom obračuna sa policijom, ubijen lider Kartela nove generacije, Nemesio Ruben Osegera Servantes, poznat po nadimku El Menčo.

Odmah zatim, stanovnici Haliska posakrivali su se po kućama strahujući od osvete pripadnika kartela, koji su u danima koji su sledili palili automobile, kamione i autobuse i pucali na policajce.

"Ostanite u kućama dok stanje ne bude pod kontrolom", upozorio je, tada, guverner Haliska, Pablo Lemus Navaro, naređujući da se obustavi svaki vid javnog prevoza, kako bi se izbegli problemi na blokadama puteva.

Nakratko, zbog panike je zatvoren aerodrom, a otkazane su četiri utakmice fudbalske lige. U obračunima je ubijeno ukupno 70 osoba.

Nemesio Ruben Osegera Servantes godinama je bio smatran najmoćnijim kriminalcem u Meksiku, čiji su vojnici "sikariosi" odgovorni za nestanak najmanje 15.000 ljudi. Strahuje se da je ovaj broj i znatno veći, ali da porodice iz straha od osvete kartela dobar deo otmica jednostavno ne prijavljuju.

Krvave drame su deo meksičke svakodnevice već skoro dve decenije, otkako su vlasti odlučile da zauzdaju narko-kartele, koji sa manje ili više uspeha kontrolišu veliki deo finansijskih, bezbednosnih i društvenih tokova ove države.

Od tada, u ratu je stradalo oko 120.000 ljudi, dok se 137.000 vode kao nestali. Samo tokom 2020. godine ubijeno je 34.600 ljudi i zabeleženo 604 miliona krađa.