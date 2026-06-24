Fudbalski klub Crvena zvezda objavio je da je kupovina premijum sezonske ulaznice najpovoljnija opcija za praćenje svih utakmica kluba u predstojećoj sezoni, uz napomenu da su cene ostale nepromenjene.

- Sezona 2026/27 uskoro počinje, a Crvenu zvezdu očekuje veliki broj utakmica na domaćoj i evropskoj sceni. Za sve zvezdaše koji žele da budu uz svoj klub tokom cele sezone, premijum sezonska karta predstavlja najjednostavniji i najisplativiji način da obezbede svoje mesto na stadionu 'Rajko Mitić' - navodi se u saopštenju beogradskog kluba objavljenom na zvaničnom sajtu.

Kako je istaknuto, premijum sezonska karta garantuje ulaz na sve utakmice Crvene zvezde koje se igraju na „Marakani“ tokom čitave sezone, kako u domaćim, tako i u evropskim takmičenjima.

- Ona obuhvata mečeve Superlige Srbije, Kupa Srbije, prijateljske utakmice na našem stadionu, kvalifikacije za evropska takmičenja, kao i sve duele u ligaškoj fazi i eventualno evropsko proleće. Vlasnici premijum sezonske karte ne moraju da razmišljaju o pojedinačnim ulaznicama i dodatnim troškovima tokom sezone, što obezbeđuje maksimalnu udobnost i sigurnost. Posebna prednost je i to što je premijum sezonska karta dostupna po starim cenama - kažu iz Zvezde.

Zainteresovani navijači mogu kupiti svoju premijum sezonsku kartu putem interneta ili direktno u Servisu za članstvo na stadionu „Rajko Mitić“.

Cene premijum sezonskih karata

SEVER

Obnova za 9.500 dinara, kupovina za11.900 dinara

ISTOK

Obnova za 15.500 dinara, kupovina za 17.900 dinara

ZAPAD

Obnova za 19.500 dinara, kupovina 21.900 dinara

SINIŠA MIHAJLOVIĆ

Obnova za 33.000 dinara, kupovina 55.000 dinara