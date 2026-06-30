Fudbalska reprezentacija Škotske je završila takmičenje na Svetskom prvenstvu u grupnoj fazi. Ova ekipa je u grupi sa Brazilom, Marokom i Haitijem osvojila tri boda, što joj nije bilo dovoljno za plasman u šesnaestinu finala.

Nakon toga je Stiv Klark posle sedam godina napustio tim, pa je Škotska u potrazi za novim selektorom. Zbog toga je "Edinburg news" rešio da predloži imena, a prvo mesto ovog spiska zauzima ni manje ni više nego Dragan Stojković Piksi!

- Ima 61 godinu. Trener je koji je orijentisan na napade, orijentisan na posed lopte, koji voli fluidan, kreativan fudbal. Stojković je bio zvezdano ime kao igrač u dresu Jugoslavije. Takođe je osvojio japansku ligu i kup sa Nagoja Kampus Ejtom i vodio je Srbiju do Svetskog prvenstva 2022, završivši na prvom mestu u kvalifikacionoj grupi iznad Portugalije koju je vodio Kristijano Ronaldo. Takođe je odveo Srbe na Evropsko prvenstvo 2024. Trenutno je bez posla - navodi pomenuti medij.

Podsetimo, Piksi je jesenas napustio klubu Srbije i od tada je bez angažmana.

Na spisku se još nalazi i Australijanac Grejem Arnold (61) koji vodi reprezentaciju Iraka, zatim Bo Henriksen (51) i Kasper Hjulmand (54). Ovaj medij naveo je još nekoliko predloga za mesto selektora Škotske pa se tako spominje i Anž Postekoglu (60), koji je vodio Seltik, odnosno Mark van Bomel (49) za koga se navodi da je zainteresovan za rad u Velikoj Britaniji, a tu je i Slaven Bilić (57) koji je bez posla od 2024.