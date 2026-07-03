Najvažnija vest za srpske predstavnike jeste da će Crvena zvezda i Partizan dobiti status stalnih članova takmičenja, odnosno franšiza, čime više neće zavisiti od jednogodišnjih specijalnih pozivnica ili licenci za učešće u Evroligi.

Među učesnicima će i dalje biti klubovi koji već poseduju dugoročne "A" licence – Efes, Asvel, Baskonija, Olimpija Milano, Barselona, Bajern, Fenerbahče, Makabi, Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid i Žalgiris.

Njima će se pridružiti i novi klubovi sa statusom franšize. Za sada su kao sigurni učesnici potvrđeni Crvena zvezda, Partizan, Dubai, Valensija i Virtus, dok se očekuje da preostala mesta budu popunjena u skladu sa planom proširenja takmičenja.