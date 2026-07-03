Reprezentativac Crne Gore potpisao je četvorogodišnji ugovor, a Crvenoj zvezdi ide obeštećenje od 1.500.000 evra i 15 odsto od narednog transfera.

Šampion Srbije je zaradio 600.000 evra na Popoviću iako nijednom nije branio za Zvezdu, prošlog leta je otkupljen od OFK Beograda za 900.000.

Popović je ostao da brani za „romantičare“ i bio je zvanično najbolji golman Super lige Srbije, a u Olimpijakos je trebalo da pređe i ranije.

Sada su se sklopile kockice i odlični golman je pred najvećim izazovom u karijeri.

Balša Popović je rođen 2000. godine u Crnoj Gori, prošao je sve reprezentativne selekcije.