Američki košarkaš Dvejn Vašington potpisao je ugovor sa Bajernom, saopštio je danas vicešampion Nemačke.

Kako je saopšteno, doskorašnji član Partizana je sa čelnicima Bajerna potpisao ugovor do juna 2028. godine. Vašington (26) je prethodne sezone u dresu Partizana u Evroligi igrao 22 minuta u proseku i davao 14,9 poena, uz 1,5 skokova i 2,5 asistencija.

Pre dolaska u Evropu, igrao je u NBA ligi za Indijana Pejserse i Finiks Sanse, a ukupno je upisao 79 nastupa u najjačoj ligi sveta, uz prosečno 9,1 poen po meču.

"Sve se dešava sa razlogom. Rođen sam u Nemačkoj, sada imam 26 godina i igraću tamo. Veoma sam uzbuđen zbog okruženja u Bajernu i novog početka koji ćemo svi imati kao tim sa novim trenerom", rekao je Vašington.

Amerikanac poručuje da u Minhenu želi da napravi iskorak i bude jedan od lidera ekipe.

U Minhenu želim da pokažem još više liderstva i da svima dokažem koliko volim ovu igru. Želim da dobijemo mnogo utakmica i osvojimo svaki trofej koji možemo", dodao je.