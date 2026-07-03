Fudbaler Hrvatske Ivan Perišić rekao je posle eliminacije sa Svetskog prvenstva i poraza od Portugala (2:1) da nema nameru da se povlači iz državnog tima iako ima 37 godina.

"Nadam se da ću i na jesen biti na raspolaganju reprezentaciji. Nisam baš u nekim godinama da mogu reći sa 100 odsto da ću nastaviti. Dok nije povreda, dok sam zdrav, dok mogu da pravim razliku na terenu kao što je bilo na ovom turniru, biću tu. Šta će biti sutra, ne znam. Daću sve od sebe, radiću svaki dan da budem u top formi. Jedino to mogu da obećam", rekao je Perišić hrvatskom medijima posle eliminacije sa Mondijala.

Hrvatski mediji podsećaju da je Perišić drugi strelac reprezentacije i drugi po broju utakmica. Više od njegovih Perišićevih 39 golova dao Davor Šuker (45), a više utakmica od njega (158) ima samo Luka Modrić (202). Sa Hrvatskom je bio svetski vicešampion 2018. i treći na SP 2022. godine.

Posle eliminacije sa Mondijala Hrvatsku na jesen čekaju utakmice u A Ligi nacija. Hrvatska je u Grupi A3 u kojoj su još i Španija, Engleska i Češka. Dve prvoplasirane selekcije iz grupe će u četvrtfinale, trećeplasirana će u baraž za opstanak u Ligi A, dok će poslednjeplasirana direktno u B Ligu nacija.