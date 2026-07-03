Alžir je u šesnaestini finala Mondijala noćas poražen od Švajcarske rezultatom 2:0, a kapiten "pustinjskih lisica" je posle meča rekao da mu je to bila poslednja utakmica za afričku selekciju.



Posle utakmice Marezu je postavljeno novinarsko pitanje da li će poraz u Vankuveru biti njegov poslednji nastup na Svetskim prvenstvima.

- Ovo je moj poslednji nastup čak i za reprezentaciju. Bila je to moja poslednja utakmica za Alžir - rekao je iskusni vezista, koji je član saudijskog Al Ahlija.



Marez je prethodnih 12 godina bio reprezentativac Alžira, odigrao je 120 utakmica i postigao 40 golova. Sa Alžirom je 2019. godine bio prvak Afrike. Drugi je na večnoj listi Alžira po broju utakmica, Aisa Mandi ih ima 123 i drugi po broju golova, najbolji je Islam Slimani sa 49.