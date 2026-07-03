Julijan Nagelsman nije više selektor fudbalera Nemačke, saopštio je Fudbalski savez Nemačke.



- Nemački fudbalski savez izričito zahvaljuje Julijanu Nagelsmanu na njegovom radu od septembra 2023. godine. Karakteriše ga visok nivo posvećenosti i izuzetna ambicija. Štaviše, Julijan Nagelsman je izuzetno odgovorna i iskrena osoba koju svi cenimo - izjavio je predsednik FS Nemačke Bernd Nojendorf.

Nagelsman (38) je smenjen posle debakla na Svetskom prvenstvu i eliminacije od Paragvaja u šesnaestini finala.

- U danima posle naše eliminacije, mnogo sam razmišljao i razgovarao sa prijateljima i porodicom od poverenja, kao i unutar federacije. Odluka je bila sve samo ne laka za mene. Moj glavni prioritet je uvek bio uspeh tima. Posle tako gorkog razočaranja, zaslužuju šansu za novi početak. Zaista me boli što smo vas razočarali i što vam nismo mogli pružiti još nezaboravnih fudbalskih noći na ovom Svetskom prvenstvu. Zaslužili ste mnogo više - rekao je Nagelsman u oproštajnoj izjavi putem sajta FS Nemačke.



Čelnici FS Nemačke će morati brzo da reaguju sa imenovanjem novog selektora, jer "pancere" već u septembru očekuje početak Lige nacija.

Nemačka je u Grupi A3 Lige nacija u kojoj su još i Srbija, Holandija i Grčka. Nemački mediji listom navode da će proslavljeni trener Liverpula Jirgen Klop biti Nagelsmanov naslednik.

To znači da bi Klop ponovo mogao da dođe na "Marakanu", pošto je susret između Srbije i Nemačke u Beogradu zakazan za 13. novembar.