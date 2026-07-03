Fudbalska reprezentacija Portugala pobedila je Hrvatsku sa 2:1 i plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva.

Hrvatski fudbaler Petar Sučić odigrao je ceo meč i izneo utiske posle bolnog poraza "vatrenih".

- Bila je jako dobra utakmica, ali nažalost nije dobro završila. Ne znam više, prazan sam, osećam se prazno. Ali ponosan sam na ekipu, pogotovo drugo poluvreme. Zaslužili smo više, barem produžetke - rekao je Sučić.

Otkrio je i šta mu je rekao Kristijano Ronaldo.

- Bio sam jako potresen, ali mi je govorio da je to fudbal. Kazao je da u fudbalu uvek ima i teških trenutaka i situacija, ali da sam odličan, da nastavim dalje i da će u budućnosti biti bolje - rekao je Sučić.