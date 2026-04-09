Ovaj rezultat ide na ruku i Crvenoj zvezdi, pošto PAO ostaje na skoru 21-16, pa bi crveno-beli mogli da se izjednače sa njima pod uslovom da pobede Asvel.

Valensija je nastavila seriju sjajnih rezultata i sa 24 pobede nalazi se na drugom mestu.

Panatinaikos je vodio samo jednom i to sa 2:0, da bi usledila potpuna dominacija španske ekipe.

Na poluvremenu je Valensija imala devet poena prednosti.

Očekivala se reakcija izabranika Ergina Atamana, ali do nje nije došlo, već je Valensija potpuno dominirala i lako došla do trijumfa.

Najefikasniji u redovima pobednika bio je Žan Montero sa 22 poena, na drugoj strani se istakao Najdžel Hejs Dejvis sa 19.

U poslednjem kolu Valensija gostuje Dubaiju, dok PAO dočekuje Efes.