Odigrano je pet mečeva 37. kola Evrolige, srpski klubovi će svoje mečeve odigrati u petak, ali su navijači Crvene zvezde pomno pratili dešavanja i u četvrtak.

Crveno-beli su čuli tri dobre vesti - pobede Olimpijakosa protiv Hapoela, Valensije nad Panatinaikosom i Pariza u duelu sa Makabijem.

Jedini rezultat koji timu sa Malog Kalemegdana ne ide na ruku je pobeda Real Madrida u Istanbulu nad Fenerbahčeom.

Situacija na tabeli je sledeća:

Žalgiris se nalazi na šestom mestu sa skorom 21-15 (imaju meč manje), potom sledi Panatinaikos sa 21-16, Monako, Zvezda i Barselona imaju po 20-16 i utakmice koje moraju da igraju.

Ono što bi najviše odgovaralo ekipi Crvene zvezde je da Dubai doživi poraz protiv Efesa u okviru 37. kola, čime bi crveno-beli i zvanično ušli u plej in, pod uslovom da pobede ASVEL.