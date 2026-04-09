Olimpijakos sad ima skor 25-12 i veoma je blizu da osigura prvo mesto posle regularnog toka sezone. Hapoel uz utakmicu manje ima učinak 22-14, a u slučaju da izgubi oba meča ostaće gotovo sigurno bez direktnog plasmana u plej-of.

Tajler Dorsi je predvodio Olimpijakos ka pobedi sa 23 poena, Alek Peters je dao 11, po 10 Saša Vezenkov i Kori Džozef, dok je devet dao Nikola Milutinov.

Antonio Blekni je bio najefikasniji u Hapoelu sa 16 poena, 15 je dao Elajdža Brajant, 14 Vasilije Micić, 11 Kolin Malkolm, a 10 Kris Džons.

U poslednjem kolu regularnog toka sezone, sledeće nedelje, Olimpijakos dočekuje Olimpiju, a Hapoel će u goste Monaku.