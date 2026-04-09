Košarkaši Real Madrida pobedili su Fenerbahče u meču 37. kola Evrolige.

Kraljevski klub je došao do vredne pobede u Istanbulu i sada je na skoru 23-14, dok je aktuelni šampion Evrope nastavio sa užasnim rezultatima, doživevši sedmi poraz u poslednjih osam utakmica u elitnom takmičenju.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Fakundo Kampaco sa 15 poena, dok su Edi Tavares i Trej Lajls ubacili po 12. Kod Fenera najbolji Brendon Boston koji je postigao 21 poen. Pratio ga je Nikolo Meli sa 15, dok su Tejlen Horton-Taker i Vejd Boldvin meč završili sa 11, odnosno 10 poena.

Ovaj rezultat nikako ne odgovara Crvenoj zvezdi, koja više nema ni teoretske šanse da završi ispred Reala. Crveno-beli u petak gostuju Asvelu, a u poslednjem kolu upravo Madriđanima.

Da je Real izgubio, Zvezda bi sa dve pobede bog boljeg međusobnog skora bili bolji od španskog giganta.

Fenerbahče će u poslednjem kolu dočekati Asvel.