Poljski reprezentativac i defanzivac Porta, Jan Bednarek, našao se u centru jezivog incidenta nakon što je u njegov dom u Portugalu upao naoružani razbojnik.

Drama se odigrala u petak oko 21:30 časova, u trenutku kada se fudbaler sa suprugom Julijom i ćerkom vraćao iz restorana.

Po ulasku u kuću, porodica je zatekla provalnika naoružanog nožem. Prema nezvaničnim informacijama, razbojnik je zapretio Bednareku hladnim oružjem, a potom uspeo da pobegne sa plenom čija se vrednost procenjuje na oko 155.000 evra u nakitu. Iako su članovi porodice prošli bez fizičkih povreda, pretrpeli su ogroman emotivni šok.

Zbog ozbiljnosti samog čina i pretnje oružjem, slučaj je od lokalne PSP policije preuzela sudska policija (Policia Judiciaria), koja intenzivno traga za počiniocem. Fudbaler se još uvek nije zvanično oglasio, dok je njegova supruga, koja je samo nekoliko sati pre incidenta delila trenutke iz umetničke galerije, ugasila aktivnosti na društvenim mrežama.

Jan Bednarek je na Iberijsko poluostrvo stigao prošlog leta, nakon osam godina provedenih u engleskom fudbalu, gde je bio stub odbrane Sautemptona. Njegov boravak na Ostrvu obeležila je i kontroverzna izjava prilikom odlaska u Aston Vilu, kada je Sautempton nazvao „manjim klubom“, što mu navijači „Svetaca“ nikada nisu u potpunosti oprostili.

Dolazak u Porto pokazao se kao pun pogodak na sportskom planu:

Šampion Portugala: Ove sezone je sa klubom podigao pehar nacionalnog prvenstva.

Reprezentativni status: Standardni je član selekcije Poljske sa kojom je učestvovao na dva Mundijala i dva prvenstva Evrope.

Duel sa Zvezdom: Ljubitelji fudbala u Srbiji pamte ga iz oktobarskog okršaja u Ligi Evrope, kada je sa Portom gostovao Crvenoj zvezdi.

Ova pljačka nažalost nastavlja negativan trend napada na domove poznatih fudbalera u Evropi, što je problem sa kojim se policije širom kontinenta sve češće suočavaju.