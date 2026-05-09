Američki košarkaš Markus Foster, uskoro bi trebalo da postane novi igrač PAOK-a. Kako prenosi Basketnews, 30-godišnji košarkaš dolazi posle sezone provedene u Japanu.

Navodi se da bi Foster trebalo da potpiše dvogodišnji ugovor sa ekipom Andree Trinkijerija.

Crno-beli iz Soluna imaju velike ambicije naredne sezone, što su potvrdili dovođenjem nekadašnjeg trenera Partizana, a sada žele da ojačaju igrački kadar, jer imaju za cilj da u narednim godinama uđu u Evroligu.

Foster iza sebe ima sezonu u Alvark Tokiju, jednom od najboljih timova japanske B lige, gde je prosečno beležio 15,8 poena, 3 skoka i 3,2 asistencije po utakmici.

Prošle sezone je nastupao za Hapoel Tel Aviv sa kojim je osvojio titulu u Evrokupu. Tokom karijere Foster je igrao i za Panatinaikos, Turk Telekom, Promiteas i Ritas.