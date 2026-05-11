Još uvek nije poznato kako će izgledati sastav Evrolige naredne sezone. Jedno je sigurno, proširenja neće biti, ali je status nekoliko klubova pod velikim znakom pitanja.

To se pre svega odnosi na francuske predstavnike. Asvel za sada nije produžio desetogodišnju licencu i zainteresovan je za saradnju sa NBA, dok je Monako u finansijskim problemima i još uvek nastupa pod licencom kao osvajač Evrokupa. Burg je nedavno osvojio trofej u Evrokupu, čime je stekao pravo da zaigra u eliti, ali ni on nema finansijsku stabilnost i velike su šanse da ostane da se takmiči u drugom rangu evropskog takmičenja.

Ova situacija otvara opcije za nove timove, a među glavnim kandidatima za specijalne pozivnice su navodno PAOK i Bešiktaš, prenosi "Basketball sphere".

Grčki klub je u boljoj poziciji i daju mu se veće šanse jer se već izvesno vreme sprema za Evroligu. U prilog tome ide i dovođenje Andree Trinkijerija na mesto trenera i najavljena su velika pojačanja za sledeću sezonu. Navodno su na meti PAOK-a Alesandro Pajola i Vil Klajburn.

Očekuje se da konačna odluka bude doneta u junu, dok se uveliko pregovara sa novim kandidatima za stalne licence, a dugoročni plan uključuje prelazak na franšizni sistem.