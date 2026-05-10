Fudbaler Porta Jan Bendarek proživeo je pravu dramu u vlastitoj kući. Naime, u njegov dom je upala grupa provalnika i izazvala incident koji je šokirao Portugal.

Kako navode tamošnji mediji, poljski štoper se oko 21 čas vratio kući sa večere i zatekao pet nepoznatih osoba u svojoj kući u Portu. U pitanju su, kako se navodi, četiri muškarca i jedna žena koji su govorili španski jezik.

Situacija je brzo eskalirala kada je jedan od napadača izvadio nož i pretio Bednareku, a sve se dogodilo pred očima njegove četvorogodišnje ćerke.

Istraga pokazuje da su napadači najverovatnije prethodno pratili kretanje fudbalera i iskoristili trenutak kada je kuća bila prazna, ali nisu očekivali njegov brzi povratak.

Na svu sreću, u incidentu nije bilo fizičkih povreda, ali su Bendarek i njegova porodica pretrpeli ogroman šok. Pljačkaši su, prema prvim informacijama, odneli dva sata, dva burma i narukvicu ukupne vrednosti oko 150.000 evra.

Policija je brzo reagovala i pokrenula detaljnu istragu, dok je Porto odmah poslao tim za podršku kako bi pomogao igraču i njegovoj porodici da se oporave od traumatičnog događaja.